“bizz@kampüs”e rekor başvuru; bu yıl 2038 takım yarışacak

Ülker’in üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirli yarışması bizz@kampüs’e rekor başvuru geldi. Her biri 3 kişiden oluşan 2038 takım, yarışmaya başvurdu.

Öğrenciler başvurularını sosyal medya üzerinden yaptı. Bu yılın sponsoru Cafe Crown, öğrencilerin “parlak fikirlerini” dinleyecek. Her yıl farklı bir Ülker markası ile üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini anlatmalarına olanak sağlayan yarışma platformu bizz@kampus, bu yıl 5. kez öğrencilerle buluşuyor. Yarışmacılardan, yeni ürün geliştirme dahil 360 derece pazarlama iletişimi hazırlamaları istenecek. Kazananlara maddi ödülün (1. takıma 15.000TL; 2. takıma 10.000TL; 3. takıma 7.500 TL) yanısıra Yıldız Holding’de staj yapma hakkı da tanınıyor. www.bizzkampus.com sayfasından yarışmanın detaylarına ulaşılabiliyor.