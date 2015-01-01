Google ve İTÜ Arı Teknokent’ten işbirliği

İTÜ ARI Teknokent’in Türk girişimcilerini dünya pazarlarına hazırlamak üzere 2015’ten bu yana yürüttüğü İTÜ GATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı, San Fransisco’da Google’ın girişim hızlandırıcısı Google Launchpad ile önemli bir işbirliğine imza attı.

9 firmaya mentorluk desteği verildi. Google Launchpad İş Geliştirme Yöneticisi Dan Feld görüştüğü İTÜ GATE firmalarının olgunluğundan ve teknolojik seviyelerinden etkilendiğini belirterek, girişimcilerin dinlemeye ve öğrenmeye olan yüksek arzularının memnuniyet verici olduğunu söyledi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Deniz Tunçalp ise “İTÜ GATE olarak bugüne kadar toplam 27 firmayı ABD’ye götürdük, 13 firmanın da ticari faaliyetlerini ABD’ye taşımasını hızlandırdık. Yeni dönemdeki 9 firmamızın da önemli işbirlikleri kuracağına inanıyoruz.”