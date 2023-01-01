“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı

Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Türkiye’de girişimci ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışmasının finali Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin, ''YTÜ olarak bu tarz yarışmalara önem veriyor ve mevcut girişimcilerimizi ‘Üniversitemiz’ bünyesinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri olan Yıldız Teknopark’ta desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu. Çalık Holding Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı Ahmet Yıldırım ise “‘İlk İşim Girişim’ yarışmasını gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni Girişimler” ve “Yeni Fikirler” kategorisinde değerlendirilen ve ilk 3’e giren yarışmacılar ödüllendirildi.