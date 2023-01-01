İŞKUR’dan Kariyer ve Hizmet Noktası İşbirliği Protokülü

İŞKUR, eğitim sektörüyle işbirliklerine devam ediyor.

İŞKUR, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirilen ‘Kariyer ve Hizmet Noktası İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde, yüksekokulda halen öğrenim görmekte olan öğrencilere ‘İşbaşı Eğitim Programı’ desteği, mezun öğrencilere de ‘iş bulma’ desteği sağlayacak. İmza törenine; İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi Şube Müdürü Aziz Doğan, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevvelli Heyet Başkan Yardımcısı Ebru Adıgüzel Tunaboylu, Mütevvelli Heyet Danışmanı Erdem Tunaboylu ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hüsnü Tolu katıldı.

Ebru Adıgüzel Tunaboylu, şunları kaydetti: “Öğrencilerimize hem öğrenimleri sırasında hem de mezun olduktan sonra etkin bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.”