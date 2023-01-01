İstanbul Aydın Üniversitesi mobil oyun eğitimi verecek

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi Programı”nı açıyor.

Eğitimde bir mobil oyunun nasıl hazırlandığının başlangıçtan yayın aşamasına kadar tüm detaylarıyla öğretilmesi planlanıyor. Mobil oyunlardan gelir elde etme yöntemlerinin de anlatılacağı eğitim; yayın sonrası yapılacak çalışmalar ve start-up kuruluşu gibi konuların da aktarılmasıyla tamamlanacak. Eğitimin sonunda katılımcılara birer sertifika da verilerek uzmanlıkları belgelendirilecek.