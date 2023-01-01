İTÜ ve Ipekyol’dan işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Ipekyol arasında uzun süredir devam eden ortak çalışmalar ‘Eğitim ve Akademik İşbirliği Protokolü’ ile bir adım daha ileriye taşındı.

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca ve Ipekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın’ın imzaladığı protokol törenine, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Berk Berkalp ve ITU-FIT Moda Tasarımı Program Koordinatörü Prof.Dr. Cevza Candan ile Ipekyol Ürün yönetimi ve Tedarik Zinciri Direktörü Özlem Tektaş Çelikkanat ve Ipekyol İnsan Kaynakları Direktörü Aysil Akcanbaş katıldı. İşbirliği protokolü; hazırgiyim perakende ve moda (moda tasarım ve teknolojisi) sektörü odaklı ortak akademik çalışmaların (proje, yüksek lisans ve doktora tezleri, bitirme tasarım projeleri vb.) planlanması ve uygulanmasını, hazırgiyim perakende ve moda sektörü alanlarında sektörel bilginin ilerlemesi ve yaygınlaşmasına yönelik bilimsel faaliyetlerde bulunulmasını kapsıyor.