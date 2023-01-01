OKATEM Özyeğin’de açıldı

Özyeğin Üniversitesi önderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurulan, Türkiye’de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge merkezi olan Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM), Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde açıldı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Esra Gençtürk, telekomünikasyon sektöründe çığır açma potansiyeline sahip optik kablosuz haberleşme alanında Türkiye’ye ilk Ar-Ge merkezi olan OKATEM’i kazandırmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve OKATEM Direktörü Prof.Dr. Murat Uysal, OKATEM kapsamında proje ortağı ve iştirakçisi 5 üniversite ve 7 şirketin biraraya geldiğine dikkat çekerek, “OKATEM’de üniversite-özel sektör işbirliği ile ticarileşmeye zemin hazırlayacak Ar-Ge faaliyetleri yapılacak, farklı uygulamalara yönelik optik kablosuz haberleşme teknolojileri geliştirilecek” diye konuştu.