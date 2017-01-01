Sabancı Üniversitesi SUCOOL Girişimcileri Londra’da

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi (SUCOOL), 2017 döneminde destek verdiği 5 girişimi Londra’ya götürdü.

Londra kampı kapsamında; atölye çalışmaları, yatırımcı ve VC sunumları ile kuluçka ve hızlandırma merkez ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca tüm startupların sahne aldığı bir Demo günü organize edildi. SUCOOL’un Londra kampına; Kolay Restoran (EasyPos), Appvice, Tarifebilir, Woi Sport ve Annemisin.com katıldı.