Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü yetiştirecek

Türkiye’nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, Türkiye sanayisine nitelikli insan gücü yetiştirmek için kolları sıvadı.

2020 yılına kadar istihdamında 10 bin barajını geçmeyi hedefleyen Tosyalı Holding, kurduğu Tosyalı Akademi ile faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde istihdam edilmek üzere nitelikli ve yetenekli işgücü yetiştirecek.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Yüksek teknolojiyle katmadeğerli üretime inanan bir grup olarak, insan kaynağımızın niteliğini yükseltmek ve sektöre genç yetenekler yetiştirmek amacıyla böyle bir adım attık. Tosyalı Akademi, Türkiye’nin demir-çelik sanayinin omurgalarından biri olacak” dedi.