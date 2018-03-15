Üniversitedeyken “Hayat’ı Keşfediyor”lar

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, Türkiye’den doğan ve hızla globalleşen Molfix, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi güçlü markaların sahibi Hayat Kimya’nın “Hayat’ı Keşfet” staj programı için başvurular alınmaya başladı.

3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlamayı ve gençlere deneyim kazandırarak kariyerlerine yön vermeyi amaçlayan “Hayat’ı Keşfet” staj programının başvuruları, 15 Mart 2018’e kadar www.hayat.com.tr ve www.kariyer.net adresleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 2017’de 4.225 başvuru içerisinden genel yetenek testi, İngilizce sınav ve grup vaka çalışmaları gibi çeşitli süreçleri tamamlayan 36 öğrenci, Haziran-Ağustos ayları arasında, Hayat Kimya’nın proje bazlı staj programında yer aldı. Staj programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezun olduktan sonra Hayat Kimya’nın “H Generation” yönetici yetiştirme programlarıyla kariyerlerine tam zamanlı olarak başlayabiliyor, şirketin Türkiye ve yurtdışı organizasyonlarında rol alma imkanına sahip oluyorlar. “Hayat’ı Keşfet” staj programı 2018’de de 30’dan fazla genci bünyesine katmayı hedefliyor.