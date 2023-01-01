‘Yap-İşlet-Devret’ artık ders olarak üniversitelerde

Türkiye’nin Kamu Özel İşbirliği (PPP) alanındaki tecrübeleri artık Bahçeşehir Üniversitesi’nde lisans düzeyinde ders olarak okutuluyor.

İstanbul Kamu Özel İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi (İstanbul PPPCoE) ve Dinamo Danışmanlık işbirliği ile sunulan programa yüzde 85'i yabancı öğrenciler katıldı. İstanbul PPPCoE Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, PPP ve Mega Projeler derslerinin akademik dünya ile iş dünyasını biraraya getiren az sayıdaki ve en kapsamlı programlardan biri olduğunu ifade etti. Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. İrem Şanal Özyurt, “Dönem boyunca incelenen vaka analizleri ve durum çalışmaları ile bu dersin öğrencilere PPP projelerindeki başarı, eksiklik ve fırsatların neler olduğu konusunda önemli tecrübeler kazandırma niteliğinde olduğunu” ifade etti.

