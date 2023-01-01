Zorlu Tekstil ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden işbirliği

Zorlu Tekstil Grubu ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), kurumlara/şirketlere özel olarak oluşturulan kurumsal MBA programları kapsamında çalışanların eğitimine yönelik işbirliğine imza attı. Zorlu Tekstil çalışanları, günümüz iş dünyasında rekabet edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından kendilerine özel olarak tasarlanan yüksek lisans programı kapsamında eğitimlerine devam ederek Tezli İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olacak ve doktoraya uzanan kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmış olacak. Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Vedat Aydın, çalışanlarının yaşam kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir program oluşturduklarını belirtti.