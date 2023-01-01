Akfen’in güneş enerjisi santrali üretime başladı

Akfen Holding’in iştiraki Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından Elazığ’da yatırımı yapılan Türkiye’nin ilk lisanslı güneş enerjisi santrali Solentegre GES, enerji üretmeye başladı.

Enerji Bakanlığı tarafından 14 Ekim’de geçici kabulü yapılan 8 MW kurulu güç ve yıllık 15.7 GWs enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacını temiz enerji ile karşılayacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, “49 yıllık işletme hakkımızın bulunduğu santral ile ülkemiz adına yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir adım daha attık. Diğer lisanslı projelerimizin yatırımlarını tamamlayarak Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi yatırımcılarından biri olacağız. Hedefimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek dengeli bir portföy oluşturmak” dedi.