Arçelik A.Ş.’ye enerji verimliğinde birincilik ödülü

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu doğrultusunda, kaynakların verimliliğine odaklanan; üretimde, ürünlerinde ve tüm iş süreçlerinde enerji verimliliğini esas alan Arçelik A.Ş., Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bu yıl da ödüle layık görüldü.



Arçelik Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’nin Isı Pompası Projesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP) kategorisinde birincilik ödülünü aldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez tarafından verilen ödülü, Arçelik A.Ş. adına Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk aldı. ‘Isı Pompası Projesi’ atık ısının, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan sıcak suyun ısıtılmasında kullanılması ile verimlilik sağlıyor.