Çalık Enerji’nin tahvil ihracına yoğun talep

Enerji müteahhitliği alanında yer alan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çalık Enerji) 150 milyon TL’lik özel sektör tahvil ihracı, bankacılık hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co aracılığı ile tamamlandı.

Çok sayıda nitelikli yatırımcının ilgi gösterdiği, 150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sektör tahvili, Çalık Enerji'nin ikinci ihracı oldu. Şirket yine aynı tutardaki ilk ihracının itfasını gerçekleştirmişti. 3 ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilen ihracın ilk kupon ödemesi için belirlenen faiz oranına göre yıllık bileşik getirisi yüzde 16.1424 oldu. Çalık Enerji CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, ihraca beklentilerin üzerinde yoğun bir talep geldiğini söyledi: “Çalık Enerji yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleri ile ülkemiz adına katmadeğer yaratmaya devam edecektir. Şirketimiz söz konusu kaynağı yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanacaktır.”