CK Boğaziçi Elektrik, MİM sayısını 200’e çıkarttı

İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde toplam 4.5 milyon aboneye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) sayısını 200’e ulaştırdı. Şirket, elektrikte serbest tüketici limitinin düşmesiyle birlikte oluşan ihtiyaca daha hızlı yanıt vermek için yıl sonuna kadar Türkiye çapında 275 MİM’e ulaşacak.

Özelleştirmeden önce hizmet noktalarında bekleme süresinin 1-3 saat arasında değiştiğine işaret eden CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Bugün yenilenmiş Müşteri Hizmet Merkezlerimiz’de bu süre 10 dakikalara kadar inmiş durumda. Hizmet kalitesini en yüksek düzeye çıkarmayı hedefleyen şirketimizin yatırımları devam ediyor. Yaygınlaşan MİM noktalarımız ile buralarda hizmet verdiğimiz müşterilerimizin sayısı yüzde 40 artış ile aylık 1.4 milyon adede çıktı” diye konuştu.