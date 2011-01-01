Enerjisa, Doğançay’da portföyünü büyütüyor

Enerjisa’nın Adana Seyhan Havzası’nda bulunan Doğançay Çayı üzerinde 2011 yılı sonunda yapımına başladığı hidroelektrik santrali (HES) tamamlandı.

62 megavatlık kurulu güce ve yıllık 169 gigavat saatlik üretim kapasitesine sahip santralde üretilen elektrikle yıllık yaklaşık 50 bin kişinin ihtiyacı karşılanabilecek. Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, yerli ve yenilenebilir enerjiye verdikleri önemin altını çizerek, “Enerjisa olarak yatırımlarımızı planlarken Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi. Doğançay Hidroelektrik Santrali’nin devreye alınışıyla Enerjisa’nın elektrik üretiminde kurulu gücü 3.598 megavata çıktı.