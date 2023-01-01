Schneider Electric ve Has Group’tan Endüstri 4.0 uyumlu makina
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric ve Has Group, Endüstri 4.0 uyumlu bir makina üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.
Schneider Electric Endüstri İş Birimi Pazarlama Müdürü Moiz Meseri, “2017 yılı için de hedefimiz, daha az enerji harcayan, çevreyle ve kullanıcısıyla daha iyi bir ilişki içerisinde makinalar yaratmak, üretkenliği artırmak, bakım ve onarım giderlerini azaltmak. Tüm bunları yeni nesil teknolojilerle başaracağımıza eminiz. Endüstri 4.0 uyumlu yeni makinamız da bunun öncüsü olacak” diye konuştu.