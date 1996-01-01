İnsan Kaynakları

Kurumlardaki atamalar ve görev değişiklikleri

LEVENT ERKAN

Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Levent Erkan, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ABD’de bulunan SIU’da Ekonomi master eğitimi aldı, 1996-2003’te ABD’de çalıştı, Ankara’ya döndü, Türkiye DeLeeuw Türkiye’de Kurucu ve Yönetici Ortak, 2007’de WYG Group tarafından devralınınca WYG Türkiye Ülke Başkanı, sonrasında Balkanlar ve Kafkasya Bölge Başkanı, 2012-2016’da Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Bölgesel Şube Müdürü oldu.



ÖZGE KILIÇ GÜLER

ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü

Özge Kılıç Güler, IT ve mobil olmak üzere yeniden yapılanan teknoloji devi ASUS Türkiye’nin Sistem İş Birimi Ülke Müdürü oldu. FMCG sektöründe başladığı kariyerinin son 10 yılında IT sektöründe yönetici seviyesinde sorumluluklar üstlenen Güler, ASUS serüvenine 2010’da Ürün Müdürü olarak başladı, sırasıyla Ürün Grup Müdürü ve İş Geliştirme Müdürü oldu. Güler, aynı zamanda profesyonel dalgıç.



ALİ AKÖZ

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Başkanlığı’na Ali Aköz atandı. Eczacıbaşı Topluluğu bünyesine 2011’de katılan Aköz, kariyerine, 1992’de PricewaterhouseCoopers (PwC) İstanbul’da Denetçi olarak başladı, 1996-2008’de aynı kuruluşun Brüksel ofisinde denetim ve yönetim danışmanlığı alanında çalıştı, 2008’de Türkiye’ye döndü, 2011’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Banyo Grubu’nda Finans Direktörü, 2015’te Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Aköz, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.



MURAT ÖZYEĞİN

Singapur İstanbul ve İzmir Fahri Konsolosu

Singapur Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de onayı ile Murat Özyeğin’i İstanbul ve İzmir şehirleri Singapur Fahri Konsolosluğu görevine atadı. Fahri Konsolos Özyeğin, Singapur Büyükelçisi A Selverajah liderliğinde Singapur Büyükelçiliği’nin Ankara’daki çalışmalarını destekleyecek. Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Grubu’nun bankacılık dışındaki şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin, aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı.



ÖMER ERYILMAZ

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş: Genel Müdürü

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın iştiraki olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine TSKB’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Eryılmaz atandı. 1986’da Sınai Kalkınma Bankası’nda profesyonel iş hayatına başlayan Eryılmaz, 2006’dan bu yana TSKB’de Mali Kontrol ile Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı idi. Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.



FATİH UYSAL

Kariyer.net CEO

Fatih Uysal, Kariyer.net Genel Müdürlük bayrağını Şubat ayında devralacak. Yusuf Azoz ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Uysal, kariyerine 1999’da Danone’de başladı, 2006’da Danone Group Genel Merkezi’ne (Fransa) Global Pazarlama Müdürü, sonra Hollanda’da Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan Sorumlu Global CRM Direktörü oldu. 2010’da Türkiye’ye döndü, Vodafone bünyesinde Pazarlama Direktörü idi.