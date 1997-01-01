Çatalhöyük’ün ilk yapılarının gizemi 2017’de çözülecek

Yapı Kredi’nin 1997’den beri ana sponsoru olduğu Çatalhöyük kazılarında, 2016’ya ait değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren sayılı prehistorik merkezden biri olan Çatalhöyük’te kazı ekibi, Kuzey ve Güney Alanı’ndaki çalışmalarla Çatalhöyük’ün en erken yapılarını ortaya çıkarmaya biraz daha yaklaştı. Çatalhöyük Kazı Başkanı Prof.Dr Ian Hodder, Doğu Höyük üzerinde iki kadın figürini bulduklarını kaydetti. Hodder, 2017’de Çatalhöyük’ün en erken yapılarını ortaya çıkaracaklarına inandıklarını paylaştı.