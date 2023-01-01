“Daha Fazlasına İnan”

Nike’ın yeni “Daha Fazlasına İnan” başlıklı kadın kampanyasında ünlü isimler

Oyuncu Büşra Develi ve Melisa Şenolsun, kendi alanında başarılarıyla öne çıkmış Milli Triatlet Esra Nur Gökçek, Dansçılar; Çisil Sıkı, Nil ve Gül Batırbaygil, Grafik Tasarımcısı-Dövme Sanatçısı Manolya Urkan, DJ-Müzisyen Marlo ve Tasarımcı Cansın Sıkı ile beraber yer alıyor. Kampanya sporun kadınların hayatındaki gücünü ortaya çıkarırken sporu kendini ifade aracı olarak tanımlayan güçlü kadınları temsil ediyor.