Keskin Color’dan annelere özel defter serileri

Keskin Color’ın birbirinden güzel ve kaliteli defterleri ile annenize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

Keskin Color’ın Anneler Günü için farklı tarzlardaki özel defter serileri, hem çalışan hem de ev hanımı olan anneler için uygun alternatifler sunuyor. Her zevke uygun seçenekler için de özellikle çiçek desenli olanlar annelerin beğenisini kazanıyor. Düz renkleriyle dikkat çeken modeller, ofiste çalışan anneler için ideal. Uygun boyutlarıyla gerektiğinde yanlarında taşınabilen ürünlerin kalitesi, ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 belgeleri ile tescilli.