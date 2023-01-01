Sabancı Vakfı’ndan cam üretim tarihine destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı’nın işbirliğiyle Metropolis Antik Kenti’nde sürdürülen 2016 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Kazı çalışmalarında bulunan cam ve seramikler kentin üretim pratikleri ve ticaret hayatına dair yeni ipuçları ortaya çıkardı. Roma Hamamı’nda, havuzların ısıtıldığı ateşlik bölümünden dönüştürüldüğü düşünülen bir cam üretim fırını bulundu. Fırının konumu, kilisenin ihtiyaçlarını karşılayan bir atölyenin varlığına işaret ediyor. Kazılarda ayrıca Metropolisliler’in Atina’dan seramik ithal ettiği keşfedildi.