30.000’inci Mercedes-Benz Sprinter, üretim bandından indi

Kendi kategorisinde sunduğu yüksek güvenlik donanımlarıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen minibüslerinden biri olan Mercedes-Benz Sprinter’in 30.000’inci aracı banttan indi.

2007’den beri Mercedes-Benz Türk ve Arobus işbirliğinde Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle üretilen Sprinter minibüsler, bugün başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın 120 ülkesine ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz, “Türkiye’de minibüs denince akla Sprinter geliyor. Bu başarıyı sunduğumuz ürünün kalitesiyle servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst seviyede verdiğimiz hizmetlerle elde ettik” dedi.