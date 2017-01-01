Hyundai’den CES 2017’de Akıllı Otomobiller Şovu

Hyundai, Las Vegas’ta düzenlenen 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) gelişmiş araç teknolojisi planlarını açıkladı.

Hyundai’nin gelecekte üreteceği araçların kabininde yer alan üstün interaktif hiper bağlantı, kullanıcıların yaşam tarzlarına daha fazla rahatlık, kolaylık ve keyif getirecek. Hyundai geliştirdiği bu özel modelleri sayesinde, otomotivle bilişim teknolojilerini bir araya getirerek müşterileri için hareketliliği ve keyifli yaşamı sağlamayı hedefliyor. Cisco ile ortak projeler geliştiren Hyundai, kısa süre içerisinde otonom sürüşe sahip akıllı otomobiller üretecek.