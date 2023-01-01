Nissan Qashqai yenilendi

Qashqai, yenilenen tasarımı ve geliştirilen sürüş performansıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi.