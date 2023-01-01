Volkswagen Ticari Araç modellerine sahip olmak Auto Credit ile kolaylaştı

Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hafif ticari araç sektöründe bir ilke imza atarak yeni bir kredi sistemini uygulamaya aldı.

“Auto Credit” adı verilen kredi ödeme sisteminde Caddy, Transporter, Caravelle ve Amarok modellerine uygun vadeler, düşük taksit imkanı ve geri alım garantisiyle sahip olmak mümkün. Auto Credit, kullanıcılara klasik krediye oranla oldukça düşük taksitlerle hayallerindeki aracın bir üst donanımına sahip olma imkanı tanıyor. 10 bin TL peşinatla manuel şanzımanlı Caddy Trendline modelini satın almak isteyen bir kullanıcı, Auto Credit ile aynı peşinat ve çok daha az taksitlerle Caddy Exclusive DSG modelini satın alabiliyor.