Arçelik A.Ş.’ye Onur Nişanı

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından RSM tarafından organize edilen ve Avrupa’nın en önemli iş liderleri, akademisyenleri ve kamu temsilcileri tarafından desteklenen Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards (EBA) 2016/17) Arçelik A.Ş., en prestijli ödüllerden biri olan Ruban d’Honneur - Onur Nişanı’na layık görüldü.

Törende Arçelik A.Ş. adına ödülü alan Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, şöyle konuştu: “Avrupa İş Ödülleri, Avrupa'nın en dinamik şirketlerini bir araya getiren oldukça önemli bir platform. Çevre ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarımız neticesinde elde ettiğimiz ödül bizi gururlandırdı.”