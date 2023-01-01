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Epson PLQ serisi yazıcılarla maksimum verimlilik

Epson’un PLQ serisi yazıcıları özellikle bankacılık, finans, kamu yönetimi ve turizm sektörlerindeki baskı işlemlerine hız ve çok yönlülük katıyor.

PLQ PASSBOOK olarak adlandırılan seri ile çok miktarda banka hesap cüzdanı, dekont, vize, bilet, evlilik cüzdanı ve diğer bu tür belgeleri kolaylıkla işlemek mümkün. Saniyede 576 karakterlik yüksek baskı hızıyla dikkat çeken Epson PLQ-20D, 24  pinli kafası ile  totalde de 400 milyon  karakterlik vuruş hacmine sahip.

 

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