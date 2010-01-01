Lenovo Tab 3 A7-10, 10 saatlik pil ömrüne sahip
Lenovo, Tab3 A7-10 tablet çok yönlü özellikleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.
3450 mAh bataryası ile maksimum 10 saate kadar pil ömrü sunan Tab3 A7-10 ile tableti şarj etmeden art arda film izlemek, oyun oynamak veya sosyal medyada gezinmek mümkün. Dolby ses sistemi, ses kalitesi ile kulaklıktan veya stereo hoparlörlerden müzik dinlemeyi keyifli hale getiriyor.
3450 mAh bataryası ile maksimum 10 saate kadar pil ömrü sunan Tab3 A7-10 ile tableti şarj etmeden art arda film izlemek, oyun oynamak veya sosyal medyada gezinmek mümkün. Dolby ses sistemi, ses kalitesi ile kulaklıktan veya stereo hoparlörlerden müzik dinlemeyi keyifli hale getiriyor.