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Microsoft ve KPMG’den yeni dijital çözüm merkezi

Dijital dönüşüm sürecine giren şirketlere Microsoft ile hizmet sunan KPMG, iki önemli dijital hamle yapıyor.

“Küresel dijital çözüm merkezi” ve “KPMG Clara”, KPMG’nin küresel iş deneyimi ile Microsoft akıllı bulut platformu ‘Azure’un buluştuğu iki yeni dijital hizmet, iş dünyasına teknoloji dünyasında yeni fırsatlar sunacak. İki şirketin ortaklığıyla kurulan “Küresel dijital çözüm merkezi”, Microsoft Azure akıllı bulut sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle, KPMG’nin küresel iş deneyimini birleştiriyor. 

 

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