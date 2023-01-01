Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 ile masalar renkleniyor

Microsoft’un donanım birimi tarafından geliştirilen ve kablosuz teknolojiyi destekleyen Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850, dizüstü bilgisayarını şık bir fare ile tamamlamak isteyenlerin beklentilerini karşılıyor.

Her iki elle rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanan fare bu sayede ister sağ ister sol elle kullanıma izin veriyor. Bilgisayar bağlantısı için Nano USB alıcısı kullanan farede bu alıcı alt yüzde bulunan özel bir yuvada saklanabiliyor. Bu sayede USB alıcı kaybetme riskini azaltan fare kompakt tasarımı ile her zaman rahatlıkla kullanılabiliyor.