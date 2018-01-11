Boğaziçi Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı el sıkıştı

Boğaziçi Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında katmadeğeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak işgücünün niteliklerini artırmak amacıyla KOBİ’ler başta olmak üzere, sanayi ve teknoloji firmalarına yönelik eğitimler verecek.

Bakanlığın 15 üniversite ile sürekli eğitim merkezlerine ilişkin imzaladığı protokolün ortaklarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı 10 araştırma üniversitesi ve beş aday üniversite bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi eğitimlerine başlanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji yarışının Sanayi 4.0'ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığını belirterek, "Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak" dedi. Özlü, 11 Ocak 2018 tarihinde bakanlık binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu işbirliğinin temel amacının yüksek teknolojili ürünler geliştirmek adına insan kaynağı yetiştirmek olduğunu dile getirdi. KOBİ ölçeğindeki firma çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanmalarını istediklerini belirten Özlü, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitim bedelinin yüzde 50'sini KOSGEB'in karşılaması hususunu gündemimize aldık. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaları ve KOBİ'lerimizi, bu önemli destek ve eğitim programına katılmaya çağırıyoruz" dedi.