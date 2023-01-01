GTÜ yapay deri üretecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından üç boyutlu biyoyazıcılarda yapay deri üretilecek. Geliştirilecek deri çipi ile kişisel tıp uygulamalarına olanak sağlanırken deneylerde hayvan kullanımı ortadan kaldırılacak.

Bilim dünyasında yeni olarak başlayan deri çipi çalışmaları Türkiye’de ilk defa GTÜ’de proje olarak ele alınacak. GTÜ Biyomühendislik Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Ali Akpek’in TÜBİTAK destekli projesi GTÜ Biyoyazıcılar ve Organ Çipleri Laboratuvarı’nda yürütülecek.