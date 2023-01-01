İstanbul Şehir Üniversitesi ve Moodist Hastanesi işbirliği

İstanbul Şehir Üniversitesi ile Türkiye’nin ilk özel kadın ruh sağlığı, yataklı çocuk-ergen psikiyatri ve bağımlılık merkezi olarak kurulan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi arasında klinik psikoloji konusunda işbirliği anlaşması yapıldı.

İşbirliği kapsamında ŞEHİR Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu (EFPA) yetkilendirmesiyle Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen Europsy Sertifikasını alabilmelerine olanak sağlayacak bir uygulama programından yararlanabilecek.