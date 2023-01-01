Sandoz’dan “Sağlığa Erişim” proje yarışması

Sandoz, sağlığa erişim sorunlarına yerel çözümler üretmek için gençlere yönelik Sandoz HACk adlı yarışmayı düzenliyor.

Türkiye’den de 18-35 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği yarışmaya son başvuru tarihi: 30 Kasım. Yarışmayı kazanan 3 kişi, fikirlerinin hayata geçirilmesi için mentörlük ve fon yardımıyla ödüllendirilecek. Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkanı Altan Demirdere, yarışmayla hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırabilecek veya sağlık hizmetleri tedarikçilerinin daha fazla sayıda insana ulaşmasını sağlayacak fikirleri desteklediklerini söyledi.