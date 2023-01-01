Soğuk havalarda yüz felcine dikkat!

Soğuk havanın artmasıyla birlikte hastalıklar da çok daha fazla görülüyor. Dikkat edilmesi gereken hastalıklardan biri de her yaşta ve cinsiyette görülebilen yüz felci.

İklimle ilgili faktörlerin (sıcaklık, nem, atmosfer basıncı) kolaylaştırıcı etmenler olabileceğini söyleyen Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz, “Belirtiler 2-3 gün içinde yerleşir. Hafif ya da şiddetli olabilir. Yüzün tek tarafında görülür. Bu nedenle soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giyilmesi gerekir. Ayrıca araba kullanırken camın açık olması, soğuk havalarda cam açık uyumak da yüz felci riskini artırabilir” dedi. Yavuz, tedavi için bir nöroloji uzmanına başvurmak gerektiğini söyledi.