TAKEDA, Belçikalı biyoteknoloji grubu TİGENİX NV’yi satın alıyor

Japonya’nın en büyük ilaç üreticisi TAKEDA, ciddi hastalıklar için gelişmiş kök hücre tedavileri geliştiren Belçika’nın en büyük biyoteknoloji grubu TİGENİX NV’yi satın alacağını açıkladı.

Bu satın alma ile iltihabi bağırsak Hastalığı (İBH) alanındaki hastalara yeni tedavi seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Takeda, 520 milyon euroluk bir satın alma sayesinde TiGenix ile son evre gastroenteroloji araştırma portföyünü genişletmenin yanı sıra Amerika’daki uzmanlık ürünleri alanındaki varlığını da güçlendirecek. TAKEDA Bilimsel Operasyonlar ve Medikal Baş Direktörü Andrew Plump, bu işbirliğinin heyecan verici olduğunu söyledi.