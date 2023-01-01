Anadolu Hayat Emeklilik ve Logo Yazılım işbirliği

Kurumsal internet şubesini yenileyen Anadolu Hayat Emeklilik, kurumların otomatik katılım kapsamındaki işlemlerini otomatik gerçekleştirebilecekleri çözümler de sunuyor.

Logo Yazılım’ın “Bordro Plus” ve “Netsis 3 Bordro” uygulamaları ile de entegrasyon çalışmalarını tamamlayan şirket, bu çalışmayla ilgili uygulamaları kullanan müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, işverenler tarafından da takip edilmesi gereken operasyonel süreçleri otomatik hale getirerek müşterilerinin yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini açıkladı. Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, otomatik katılım sistemine geçişte iki güçlü markanın işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.