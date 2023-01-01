Sigorta sektöründe önemli işbirliği

Aktif Bank iştiraki Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Fiba Holding ve Fiba Emeklilik ile Grup Kredi Hayat, bireysel emeklilik ve sigorta brokerliği alanında önümüzdeki beş yıl için birlikte çalışma kararı aldı.

Şirketler arasında toplam 1 milyar TL değerinde işbirliği anlaşması, Aktif Bank Genel Müdürü ve Sigortayeri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serdar Sümer, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Cüneyt Tanrıverdi ve Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu’nun katılımıyla imzalandı.