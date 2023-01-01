Hayata Destek, mevsimlik tarım işçisi çocukların izinde

Hayata Destek Çocuk Koruma ekibi, Zonguldak’ta mevsimlik tarım işçisi ailelere ve çocuklarına yönelik faaliyetlerine başladı.

Haziran-Temmuz aylarında Adana’nın Çaputçu bölgesinde yürütülen Hayata Destek Yaz Okulu çalışmaları, 1 Ağustos’tan itibaren Zonguldak’ın Alaplı bölgesinde devam ediyor. Çalışma kapsamında çocukların okulla olan bağları güçlendirilirken tarlalardan uzakta, sadece çocuk olabildikleri güvenli bir alanda yaşamaları sağlanıyor.

Zonguldak Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle hafta içi her gün bölgedeki okul binasının derslikleri kullanılarak, her yaştan çocuğa yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık 70 çocuğun katıldığı atölye ve farkındalık çalışmalarında, çocukların dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, eğlenceli etkinliklerle örgün eğitimlerine katkı sunulması hedefleniyor.