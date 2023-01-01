Türk Telekom, “Gönüllüler Ağı” kurdu

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında gönüllü olarak aktif görev üstlenen yaklaşık 6 bin çalışanıyla Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı.

Türkiye’de gönüllülüğün yaygınlaştırılması için çalışan Türk Telekom, teknolojinin gücünden faydalanarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına Türkiye’nin 81 ilindeki çalışanlarını da dahil ederek, ülkenin en geniş kapsamlı çalışan gönüllük ağını kurdu. Türk Telekom gönüllüleri; arama kurtarma çalışmalarından, kan bağışı kampanyalarına kadar ihtiyaç duyulan pek çok sosyal sorumluluk çalışmasında yer alıyor. Gönüllüler; Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri’ne destek sağlarken görme engellilere ücretsiz sesli kitap hizmeti veren Telefon Kütüphanesi için kitap seslendiriyor; Türk Telekom’un bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay içinse kalkınmada öncelikli 50 ilde 35 yaş üstü kadınlara internet okuryazarlığı eğitimi de veriyor.