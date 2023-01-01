Vodafone ve Beşiktaş futbola genç yetenekler kazandıracak

Son 5 yıldır başarılı bir işbirliği yürüten Vodafone ve Beşiktaş, Türkiye’de futbolun geleceğine katkıda bulunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak başlatılan “Geleceğin KaraKartalı” ile Türk futboluna genç yetenekler kazandırılacak. Türkiye’nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklar için Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılma konusunda fırsat eşitliği sağlanacak. Çocukların yeteneklerini sergiledikleri videolar, Vodafone Park mobil uygulamasına ya da geleceginkarakartali.com sitesine yüklenecek. En çok oy alan videoların sahibi 350 çocuk bölgelerde düzenlenecek seçmelere katılma hakkı kazanacak.