Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ihracatta ilerliyor

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Aliağa'da kurulu limanların, Ege'nin dış ticareti içindeki payını artırdığını söyledi. Saka, sanayi ve denizcilik konusunda önemli yatırımlara evsahipliği yapan ilçenin, Ege Bölgesi'nin dış ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini de belirtti.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Aliağa'daki limanlardan 8.4 milyar dolarlık ihracat, 8.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini paylaşan Saka, "2016 yılında Aliağa limanları Ege Bölgesi'nin 20 milyar dolar olan ihracatının yüzde 42'sini, 19 milyar dolar olan ithalatının ise yüzde 45'ini gerçekleştirdi. Bakıldığı zaman Aliağa tek başına 17.3 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahiptir” diye konuştu.