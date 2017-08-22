Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler; “Her şey hayal etmekle başlar”

Gebze, Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, 10 OSB’si ile ülke ekonomisine ciddi katmadeğer yaratma hedefiyle büyüyor. Bu hızlı koşuda gündem oluşturan projeleriyle bayrağı en önde taşıyan Gebze Ticaret Odası, 2018 yılında da hız kesmeden yeni projelere imza atacak. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “Her şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin peşinden koşun, kesinlikle pes etmeyin” diyor.

Bölge sanayisinin ve turizminin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapan, sosyal sorumluluk bilinciyle Gebze’nin gelişimine katmadeğer sağlayan projeleriyle gündem oluşturan Gebze Ticaret Odası, Gebze’yi ulusal ve uluslararası alanlarda hak ettiği yere taşımayı ilke edinen çalışmalarına 2018 yılında da devam edecek. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, dergimiz KobiEfor’a, 2017 yılında hayata geçirdikleri projeleri ve 2018 yılında imza atacakları yeni projeleri anlattı.

Nail Çiler, 2017 yılının GTO açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, “Biz sadece üretmeye ve projelerimize yoğunlaştık. 2017 yılı gerçekten GTO için altın bir yıl oldu. Çok çalışmalıyız ve ancak çok çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Alın teri kutsal ve değerli fakat alın terinin yanı sıra akıl teri de çok önemli. 2018 yılında genç beyinler ülkemize artı değer katacak. Dünyaya katkı sunacak beyinler Gebze’de yetişecek. Bilişim Vadisi, yalnızca ulusal bir proje değil, uluslararası bir projedir. 2018, Üniversitemiz, Bilişim Lisemiz ile Gebze’de akıl terinin de önemini göreceğimiz bir yıl olacak” diye konuşuyor.

“Her şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin peşinden koşun, kesinlikle pes etmeyin” diyen ve “ben” değil, “biz” vurgusunu yapan Çiler, ekibiyle birlikte yürüttükleri projeleri şöyle özetliyor:

“l Bilişim Vadisi, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak: 2012 yılında GTO tarafından kurulan Türkiye’nin bilişim, yazılım ve Ar-Ge alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte gururu olacak Bilişim Vadisi’nde, 52 ofisin yer aldığı idare binası ve 10 bin metrekarelik kuluçka merkezi inşaatları sona erdi. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım Ar-Ge alanlarında hizmet verecek firmalara evsahipliği yapacak Bilişim Vadisi’nde 31 firma kurul onayından geçerek, faaliyete başladı. Toplam çalışan sayısı 328. Tamamlandığında 3.3 milyon metrekare arsa büyüklüğü ve 1.5 milyon metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Bilişim Vadisi’ne nitelikli eleman yetiştirmek üzere, Vadi’nin içine bir Bilişim Lisesi kurulmasını istiyoruz.

- Dilovası Halk Eğitim ve Mehmet Yıldırım Toplum Sağlık Merkezi’nin temel atma törenini 22 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirdik ve inşaatı hızla devam ediyor.

- E-Sınav Merkezi: Protokol anlaşmasını 17 Mayıs 2017 tarihinde imzaladığımız, ülkemizde bir ilçede kurulacak olan ilk E-Sınav Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezin çalışmaları tamamlandı. Böylece öğrencilerimiz sınavları için Kocaeli il merkezine gitmeden ilçemizde sınava girebilecek.

- 112 Acil Servis İstasyonlarımız: Bölgemizde ihtiyaç duyulan 4 farklı noktada hizmete sunulan 112 Acil Servis İstasyonu’nun beşincisi, GTÜ içerisinde inşa edildi.

- Çayırova’ya Kızılay Binası: Çayırova’da ihtiyaç duyulan Kızılay Binası’nın inşası için protokolü, 29 Eylül 2017 tarihinde Başbakan Yardımcımız sayın Fikri Işık’ın da katıldığı Meclis Toplantımız’da imzaladık. Projenin, içinde taziye katının da bulunduğu Kan Bankası niteliğinde bir merkez olarak bölgemize kazandırılması için görüşmelerimiz devam ediyor.

- ‘15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirilen bağışla tek ilçe Odası olarak 7. sırada yer aldık.

Kadın İstihdamı ve Kadına Şiddete Sesim Olur Musun Panelimiz’i, 9 Kasım 2017 tarihinde GOSB ve GTÜ işbirliğiyle gerçekleştirdik.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde yardım faaliyetleri: Odamız, dünyamızın ve ülkemizin başından geçen doğal afetlerde de yardıma ilk koşan kurumlardan. ‘Artvin’de Hopa sel felaketi, Mardin’de ihtiyacı olan çocuklara GTÜ işbirliği ile yapılan yardım, Elazığ ve Van depremleri, Soma maden faciası sonrası yapılan yardımlar, sayın Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına yapılan yardım, 450 öğrenciye, ayda 150 TL olmak üzere üniversite öğrencilerin burs yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, dini bayramların arife günlerinde Gebze’ye has bir lezzet olan Gebze Çöreği’ni bölge sakinleri ile buluşturması, bu çalışmalarımızdan bazıları…

Darıca Turizm Birliği’ne Destek: Biz tarihi dokuyu öne çıkartmak istiyoruz. Gebze’de bulunan tarihi Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi’nin tanıtımı için İstanbul’da bir okulla anlaştık. Ballıkayalar, Kartaca Komutanı, Eskihisar Kalesi, Darıca Feneri, Dil İskelesi, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü… Darıca Kaymakamı sayın Ömer Karaman öncülüğünde Turizm Birliği ve Bürosu oluşturmak üzere ilk adım olarak Darıca Turizm Platformu kuruldu, biz de GTO olarak o platformun içindeyiz. 2018 yılının ikinci çeyreğinde bölgenin sadece tarihi dokusunun anlatıldığı İngilizce ve Türkçe bir kitapçık yayınlayacağız.

1999’da depremi yaşayan Bölgemize, GTO, GTÜ, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası işbirliğiyle ‘Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi’ kazandırılması için çalışıyoruz. Projeyle depreme hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ:

Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Mesleki eğitimde öncü, bilgi çağına uyumlu, teknolojiyi kullanan ve izleyen, teknoloji üretmede azimli ve bu alanda nitelikli bireyleri yetiştirmek amacıyla Gebze Ticaret Odası Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bölgemize kazandırdık. Okulumuz 2016-2017 yılı sonu itibariyle 3. mezunlarını verdi.

Bilişim Lisesi: Bilişim çağı ve Endüstri 4.0 devrimine uyum sağlayacak, nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere hayırsever üyemiz Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş.’nin sahibi sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut’un destekleriyle Mehmet Tuğrul Tekbulut Bilişim Lisesi’ni eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Türkiye’de şu anda 3 tematik okuldan birisi olan Bilişim Lisesi’nde 16 derslik, 4 laboratuvar, içinde bir anaokulu bulunuyor. Üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlama amacıyla eğitim veren İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri de Bilişim Lisesi’nde eğitim görecek.

GOSB’da kurulacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Öğrencilerinin, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulabilecekleri, bölgemizin nitelikli ara eleman ihtiyacına çözüm getirme amacıyla GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) işbirliğinde çalışmalarını yürüttüğümüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinde son aşamaya geldik. Kolej statüsünde GOSB ortaklığında kuracağımız okulu, en kısa zamanda açmayı hedefliyoruz. GTO ve GOSB yönetim kurulu üyeleri, okulun icra kurulunda yer alacak. 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak okulda, 24 derslik, atölyeler, çok amaçlı salonlar, kapalı spor salonu bulunacak. Burada eğitim gören bireyler, fabrikaları atölye gibi kullanacaklar. İlk etapta yaklaşık 700 öğrenci eğitim-öğretime başlayacak. Okul, sonrasında meslek yüksek okuluna entegre olacak.

Uygulamalı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi: Sadece sanayi ya da üretim alanında değil, hizmet sektöründe bölgemizin nitelikli eleman eksiğine çözüm üretmek amacıyla Muallimköy’de bulunan Öğretmenevi’nin, Uygulamalı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne (Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) dönüştürülmesi için çabalarımız sonuç verdi.

UMEM Beceri’10: İş arayanların en son teknoloji ile yenilenen okullarda mesleki eğitim alarak, ardından iş sahibi oldukları, TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve MEB koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri-(UMEM) Beceri’10 Projesinde, 104 eğitim sonucu 1133 kişinin çeşitli iş kollarında, işbaşı yapmasını sağladık.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: UGE eğitimlerinde diğer Oda ve Borsalar arasında ilk sıradayız. Odamızdan sertifika alarak, kendi işletmelerini açan girişimci sayısında da ilk sırada olduğumuz bilgisini aldık. Kalkınmanın ana faktörlerinden biri olan ve yeteneklerini, ilgi alanlarını keşfetmiş bireylerin, kendi işlerini kurarak, istihdama katkı sağlar hale geldikleri Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nde; 169 sınıfta, 4825 kişiye eğitim verdik. 4300’ün üzerinde kişiyi sertifika sahibi yaptık ve kurumumuzdan sertifika alarak, kendi işinin patronu olan işletmecilerimiz, 1500 kişiyi istihdam eder hale geldi. Bu yıl 2 bin kişi daha eğitim görecek.

GTÜ, GOSB, Logo ve MARTEK işbirliğinde ‘Robotik Kodlama’ Eğitimleri: Çağımızın gerekliliği haline gelen ‘yazılım’ın küçük yaşlardan itibaren özendirilerek, bu konuda yetenekli gençlerimizin tespiti amacıyla GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi), GOSB, Logo ve MARTEK (Marmara Teknokent) işbirliğinde ‘Robotik Kodlama’ eğitimlerine başlıyoruz.

E-Mucit Projesi: Bizleri heyecanlandıran, diğer bir projemiz ise; E-Mucit’tir. Bu projeyle ‘Her şey hayal etmekle başlar’ diyerek, çocuklarımızın ‘keşif ve yaratıcılık ruhlarını’ ortaya çıkarmayı ve yetenekleri doğrultusunda eğitim hayatlarına yön vermelerini amaçlıyoruz.

Üyelerimizin Ticari Hayatlarına İlişkin Faaliyetlerimiz: KOBİ’lerin düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz ‘İhracat Projesi’ ile 28 firmamız ihracat yapar hale geldi.

Vergi ödemelerini düzenli yapan firmalara ‘Vergide Teşvik Sistemi’ Uygulaması, ‘Sicil Affı’, ‘Çek Kanunu’nun Yeniden Düzenlemesi’, ‘Taşınır Rehni Kanunu’, ‘İhracatçıya Hususi Pasaport Verilmesi’, ‘İflas Erteleme’ getirilmesine ilişkin düzenlemeler, Odamız’ın etkin lobi faaliyetleri sayesinde ticari hayatımıza kazandırılmıştır.

Üyelerimizin dış ticaret ilişkilerini kuvvetlendirmek ve uluslararası ticarete ivme kazandırmak amacıyla bazı odalarla ‘Kardeş Oda’ protokolleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Uluslararası nitelikteki iş forumlarına ve ihtisas fuarlarına katıldık ve katılmaya devam ediyoruz.

Küçük ve orta ölçekli firmaların üretimlerini arttırarak doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli sanayi sitelerine Gebze Ticaret Odası’nın destekleriyle doğalgaz getirme projesini tamamladık. Böylece üyelerimizin üretim kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunduk.

TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere ‘Nefes Kredisi’ projesi kapsamında yıllık yüzde 9.90 faiz ile üyelerimize kredi kullanma fırsatı yaratarak, 127 milyon TL’lik kredi desteği almalarını sağladık.”

Gebze’nin 2018 hedefi: “Akıllı Şehir”

Dünyada Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarının hararetle tartışıldığı günümüzde akıllı cihazlar, akıllı binalar, akıllı işletmeler, akıllı fabrikalar derken “akıllı şehirler” kavramı ön plana çıkmaya başladı. “Akıllı Şehir” kavramının yaşama dair tüm verilerin toplanıp, bilgi iletişim teknolojilerini de kullanarak, vatandaşların hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için hayata geçirilen bir uygulamalar bütünü olduğunu aktaran Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, bu nedenle 2018 yılında Gebze’nin “Akıllı Şehir” kavramı ile tanıştırılması için bölgede ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılacağı ve akıl birliği sağlanacak bir panel düzenlemeyi planladıklarını açıklıyor: Mevcut gelişmeler ışığında bir yol haritası çıkarılmalı. Artık küçük balık, büyük balık, hızlı balık değil, akıllı balık dönemindeyiz.”