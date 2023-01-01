Trabzon TSO Pakistan’da

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Bülbül, Pakistan'ın Karaçi kentine yaptıkları seyahat hakkında bilgi paylaştı.

Bülbül, Trabzonlu işadamları olarak 8-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdikleri gezi ve inceleme programında, heyete Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta'nın da eşlik ettiğini belirtti ve "Pakistan'da Expo Fuarı öncesinde bir takım ziyaretlerde bulunduk. Federal İş Adamları Derneği'ni ziyaret ettik ve onları Trabzon'a davet ettik. Türkiye ve Pakistan arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılmalı, bunu bekliyoruz” dedi.