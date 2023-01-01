Oyun dünyasındaki rakipsiz partneriniz: Lenovo Y900

Lenovo’nun yüksek performans odaklı Y Serisi’nden son şampiyonu Y900, Intel® Core™ i7 işlemcisi, 64 GB belleği, 256 GB SSD ve 1 TB HDD depolama çözümleri ile oyun tutkunlarına üstün bir performans sunarken çift yuvalı yapısıyla ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.

Tek tuşla turbo boost özelliğiyle işlemciyi overclock ederek anında performansı artırabilme olanağı sağlayan bu güçlü bilgisayar sayesinde tüm rakiplere sonuna dek meydan okunabilir, zaferden zafere koşulabilir.

180°’ye varan geniş izleme açısı bulunan Lenovo Y900, Dolby® Home Theater™ sertifikalı JBL® hoparlör ve derin bas hoparlör desteği ile kullanıcılarına çok yönlü bir ses deneyimi yaşatıyor.