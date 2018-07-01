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OSB'DEN HABER:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:41
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ASO’dan Kıbrıs'a OSB

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti.

ASO'dan Kıbrıs'a OSB
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmının ticarete ve ithalata dayandığını belirterek, şunları söyledi: "Ekonomimiz ağırlıklı olarak turizme endeksli. Buna bir de yüksek öğretimi dahil edebiliriz. Ülkemizin üretim yapabilen bir konuma gelmesi için organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Kıbrıs'ta organize sanayi bölgesi kurulması konusunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan destek istedik. Ankara'da ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni de gezdik ve çok etkilendik. Bir benzerinin Kıbrıs'ta kurulmasını arzu ediyoruz. Bizim en önemli eksiğimiz tecrübe. Ankara Sanayi Odası ise bu tecrübeye fazlasıyla sahip ve biz de bu tecrübelerden faydalanarak ekonomimizin üretim ayağını da gerçekleştirmek istiyoruz."
ASO Başkanı Özdebir ise Kıbrıs'ta sanayileşme politikası dahilinde yatırımlar yapılabileceğine dikkat çekti ve “Tecrübelerimizi yavru vatan için de paylaşmaya hazırız" dedi.

 

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