ASO Başkanı Özdebir ise Kıbrıs'ta sanayileşme politikası dahilinde yatırımlar yapılabileceğine dikkat çekti ve “Tecrübelerimizi yavru vatan için de paylaşmaya hazırız" dedi.
ASO’dan Kıbrıs'a OSB
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti.
ASO Başkanı Özdebir ise Kıbrıs'ta sanayileşme politikası dahilinde yatırımlar yapılabileceğine dikkat çekti ve “Tecrübelerimizi yavru vatan için de paylaşmaya hazırız" dedi.