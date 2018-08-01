Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Hem teknolojiyi öne çıkaran hem de sermayeyi doğru buluşturan yatırımın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bu yatırımla gördük” dedi.
Diyarbakır OSB’ye robotik teknolojiyle güneş paneli fabrikası
Almanya'dan dönerek memleketine 10 milyon liralık yatırım yapan Diyarbakırlı İşadamı Salih Açığ, Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirerek robotik teknoloji ile güneş paneli üretimi fabrikası kurdu.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Hem teknolojiyi öne çıkaran hem de sermayeyi doğru buluşturan yatırımın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bu yatırımla gördük” dedi.