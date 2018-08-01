Diyarbakır OSB’ye robotik teknolojiyle güneş paneli fabrikası



Diyarbakır OSB 'nin İkinci Etabı’nda foto voltaik güneş paneli üretecek Sternlicht Energie İnşaat Çevre Makine Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 10 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Fabrika, 2 bin 500 m2’si kapalı toplam 19 bin 300 m2 alanda üretim yapacak.Üretilen panellerin kullanım alanları, güneş enerji santralleri, çatı uygulamaları ve tarımsal sulama alanları olacak. Türkiye, AB ve Ortadoğu pazarında söz sahibi olmak da hedefleniyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Hem teknolojiyi öne çıkaran hem de sermayeyi doğru buluşturan yatırımın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bu yatırımla gördük” dedi.