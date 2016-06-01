BOYAŞ, 2017’de yeni bir kataforez kaplama tesisi kuracak

BOYAŞ Proje Yöneticisi, Yüksek Kimya Mühendisi Özlem Özkul, uzun yıllar yalnızca elektrostatik toz boyama alanında çalıştıklarını, 2011 yılında faaliyetlerini GEPOSB’daki yerlerine taşıdıklarını anlatıyor: “Bugün 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 12 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. 2013 yılı Nisan ayında kataforez kaplama tesisimizi kurduk. Kataforez kaplama; otomotiv sektöründe özellikle bilinen, piyasada tercih edilen, metali korozyondan korumaya yönelik alternatif bir kaplama çeşididir. Kataforez kaplama ve toz boyama alanında otomotiv, beyaz eşya sektörü ve genel endüstriye hizmet veriyoruz.”

Özlem Özkul, geçen yıl yeni bir atılım yaptıklarını da söylüyor. Özkul, bu atılımın rekabette öne geçmelerini sağladığını ifade ediyor: “Kendi işimizi besleyecek farklı bir sektörde faaliyet göstermek bizim için çok önemliydi. Lazer kesim, büküm ve kaynak işleri yapabilmek için bir makine parkuru oluşturduk. Bir metal işleme hattımız var ve bu hattı geliştiriyoruz. Örneğin; müşterimizin bir panosunu tamamen kendimiz üretip, boyanmış olarak hazır şekilde teslim edebiliyoruz. Metal kesim, büküm, kaynak işlerini kendi bünyemizde yapıyoruz. Bu, bizi rakip firmalarımızdan ayıran bir özellik oldu. Bizi avantajlı kılan işlerden biri. Son dönemlerde müşterilerimizden bize bu konuda talepler arttı. Ürünlerini tamamen üretime hazır halde bizden almak istiyorlar. Ayrıca metal atölyemiz, bize kendi ihtiyacımız olan askı, aparat işlerinde de ciddi katma değer sağladı.”

Özlem Özkul, bir diğer önemli yatırımlarının da kendi toz boya kabinlerini üretmek olduğunu kaydediyor: “Öncelikli hedefimiz kendi sistemlerimizi iyileştirmek. Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmamız kapsamında geleneksel ekipmanlardan çıkarak, hızlı renk değiştiren antistatik plastik kabin üretimine başladık. Sistem test aşamasından sonra tamamıyla faaliyete geçecek. Kendi tesislerimizi tamamen yeniledikten sonra Ar-Ge çalışmamızı önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise tamamen toz boya kaplama tesisleri üretimine yönelebiliriz.”

Özlem Özkul, “Yeni hedeflerimiz var. Toz boya kabini gibi boya ekipmanları üretmek bunlardan birisiydi. Konveyörlü sürekli çalışan yeni bir kataforez kaplama tesisi kurmayı hedefliyoruz. 2017 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız bir proje. Tasarımı bize ait, kapasitesi arttırılmış tesis ile mevcut tesisimizi yenilemiş olacağız. İnovatif bir tesis olacak. Bir diğer hedefimiz de yeni ürettiğimiz boya ekipmanlarıyla daha güncel, daha yenilikçi toz boya tesisleri kurarak yaptığımız işleri yenilemek” diye konuşuyor.

Yaklaşık 100 kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Özkul, bir önceki yıl yüzde 60, geçen yıl yüzde 35 büyüdüklerini, bu yıl ise yüzde 20 büyümeyi hedeflediklerini dile getiriyor: “Biz bir aile şirketiyiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ikinci kuşaktan daha fazla kişinin işe başlamasıyla daha kurumsal, sektöre daha fazla katma değer sağlayan bir firma olacağız. Boya sektöründe ciddi bir tecrübeye sahibiz. Farklı iş kollarıyla işimizi desteklediğimiz için müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda en az 2-3 kat büyüyeceğimizi düşünüyorum. Çok daha büyük bir alan üzerinde, tek bir çatı altında tüm iş kollarımızı toplayacağız. Yaptığımız işleri daha da geliştirmeye ve bu iş kolunda en üst basamağa çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu işle ilgili her zaman en son teknolojinin kullanıldığı noktaya ulaşmak istiyoruz.”

BOYAŞ, ISO 9001: 2008 Kalite, ISO/TS 16949: 2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Sertifikaları’na sahip. 2014 yılında bütün kalite belgelerini aldıklarını belirten Özlem Özkul, “Kaliteye önem veriyoruz. Kalite yönetim sistemi, işimize de ciddi katkı sağlıyor” diyor.

Özlem Özkul, “Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Fiyat, performans, zamanında teslim, kalite ve müşteri memnuniyetine çok önem verdiğimiz için tercih ediliyoruz. Ve bunun sürekliliğinin sağlanması çok önemli. Herhangi bir problem yaşandığında hızla çözüyoruz. Elektrostatik toz boyama ve kataforez kaplama ile birlikte, lazer kesim, büküm, kaynak, kumlama işlerini kendi bünyemizde yapabiliyor olmamız, müşterimize işlerini hızlı ve verimli bir şekilde teslim etmemizi sağlıyor, bu özelliğimiz de bizi rekabette öne çıkarıyor” açıklamasını yapıyor.